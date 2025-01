Francisco Gomes defende a participação activa dos jovens no processo político

Francisco Gomes, eleito pelo Chega à Assembleia da República, salientou que "a participação activa dos jovens no processo político não é apenas um direito, mas uma responsabilidade crucial para o fortalecimento da democracia". O parlamentar esteve presente na Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira para uma conferência inserida no programa 'Parlamento Jovem'.

Para o deputado, os jovens "trazem novas perspectivas, desafiam as estruturas existentes e ajudam a construir um futuro mais equilibrado e adaptado às necessidades de uma sociedade em transformação". Os estudantes aproveitaram a ocasião para colocar questões ao deputado, nomeadamente sobre a representatividade das regiões autónomas, o impacto das políticas públicas no quotidiano e a forma como podem contribuir para as decisões políticas.

"Encontros como este são fundamentais para aproximar os jovens das instituições democráticas, promovendo não apenas o entendimento sobre o funcionamento do sistema político, mas também incentivando uma reflexão sobre o seu papel enquanto agentes de mudança", considera.

O programa 'Parlamento Jovem' destina-se a jovens dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, abrangendo escolas públicas, privadas e cooperativas do Continente, Regiões Autónomas, e dos círculos da Europa e de fora da Europa. Este projecto celebrou 25 anos em 2020, visando "promover a educação para a cidadania e estimular o interesse e a participação dos jovens na vida política e democrática".