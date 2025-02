Hélder Gomes deixa de ser chefe de gabinete do presidente da Câmara da Ribeira Brava

Hélder Gomes, chefe de gabinete do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, vai deixar de desempenhar funções a partir de segunda-feira, apurou o DIÁRIO.

Para já desconhecem-se motivos que levaram à saída do técnico, mas, nas últimas semanas, de acordo com o que foi possível saber, registou-se um crescente distanciamento entre o chefe de gabinete e o edil, muito por conta do prédio embargado, com Hélder Gomes a ter posições contrárias ao presidente, conforme aliás noticiou o DIÁRIO, o que terá sido decisivo para esta saída do cargo.