Falso alarme de incêndio levou bombeiros ao Centro Comercial Oudinot

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados, esta noite, para uma suspeita de incêndio no Centro Comercial Oudinot, no Funchal.

No entanto, quando chegaram ao local verificaram que se tratava de um falso alarme, tendo a suspeita de incêndio surgido na sequência do fumo vindo da churrasqueira do restaurante situado naquele centro comercial.

Foto DR

A situação causou algum aparato, visto se tratar de uma zona onde circulam muitas pessoas.