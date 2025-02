Cartazes do Chega revelam "hipocrisia e o falso moralismo"

Miguel Albuquerque volta a ser a figura central da propaganda do Chega espalhada pela cidade do Funchal.

Confrontado com a 'publicidade', o presidente do Governo considera que estamos perante "campanha típica dos partidos populistas, daqueles que não têm água com que se lavar", começou por reagir.

Para Miguel Albuquerque a campanha de 'ataque pessoal' é bem reveladora da "hipocrisia e falsos moralismos desses partidos". Ultimamente bem patente com os casos polémicos de eleitos do Chega, sem esquecer a também recente polémica que envolve o Bloco de Esquerda.

“Basta ver estes partidos do falso moralismo que andam agora a pregar moral. É como o Frei Tomás. Faz aquilo que eu diga, não faças aquilo que eu faço. Vejam aquilo que aconteceu com o Bloco de Esquerda – polémica com despedimentos de recém-mães - e aconteceu com este Chega – deputado da República acusado de roubar malas e deputado municipal acusado de dois crimes de prostituição de menores – que é ridículo tudo isto que se está a assistir na política portuguesa. Isto de facto é de um baixo nível e de uma vergonha, que só gente mesmo que não tem qualquer ideia na cabeça, não tem qualquer projecto para apresentar aos madeirenses e porto-santenses, e então vão por esta canalhice e calúnia sistemática”, declarou.