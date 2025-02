A Baía do Funchal acolheu este sábado, pelas 10 horas, o Campeonato Regional de Fundo, prova que contou com a presença de 149 embarcações num total de 149 canoístas, oriundos da Associação Náutica de Câmara de Lobos, Centro Treino Mar, Clube Naval da Calheta, Clube Naval do Funchal e Ludens Clube de Machico.

Com um total de 22 regatas, esta prova contou com a presença de canoístas Iniciados, Infantis, Cadetes, Juniores, Seniores, Masters A, B e C Masculinos e Femininos, informou a Associação Regional de Canoagem da Madeira.

A nível colectivo, o Clube Naval da Calheta revalida título de Campeão Regional de Fundo, ao somar um total de 1.814 pontos, seguindo-se a Associação Náutica de Câmara de Lobos com 1.577 pontos, pelo Clube Naval do Funchal com 877 pontos, pelo Centro Treino Mar com 687 pontos e pelo Ludens Clube de Machico com 201 pontos. Associação Regional de Canoagem da Madeira

Resultados

K1 Iniciados Masculinos – 1º Cezary Zajac (CNC), 2º Francisco Sousa (CNC), 3º André Pestana (ANCL);

K1 Iniciados Femininos – 1º Diana Fernandes (CNC), 2º Rita Gonçalves (CNC), 3º Francisca Jardim (CNC);

K1 Infantis A Masculinos – 1º Sebastião Teixeira (CNC), 2º Afonso Silva (CNF), 3º Henrique Viana (CTM);

K1 Infantis B Masculinos – 1º Tiago Gonçalves (ANCL), 2º Simão Faria (ANCL), 3º Samuel Sousa (CNC);

K1 Infantis Femininos – 1º Madalena Sousa (CNC), Maria Câmara (CNC), 3º Lara Serra (CNC);

K1 Cadetes Masculinos – 1º Paulo Macedo (CNC), 2º Hamilton Santos (CNF), 3º Leonardo Freitas (CNF);

K1 Cadetes Femininos – 1º Beatriz Chaves (CNF), 2º Ana Matias (CNF);

K1 Juniores Masculinos – 1º Afonso Relva (CNC), 2º Martin Perdigão (CNC), 3º Martim Machin (ANCL);

K1 Juniores Femininos – 1º Cristina Fernandes (CTM), 2º Andrea Lossada (ANCL), 3º Maria Gonçalves (ANCL);

K1 Seniores Masculinos – 1º Bernardo Pereira (CNC), João Ornelas (ANCL), 3º Marco Gomes (CTM);

K1 Seniores Femininos – 1º Maria Rodrigues (ANCL), 2º Magdalena Zajac (CNC), 3º Sara Brito (ANCL);

K1 Masters A Femininos – 1º Maria Jardim (ANCL);

K1 Masters A Masculinos – 1º Francisco Teixeira (ANCL);

K1 Masters B Masculinos – 1º Rui Gonçalves (ANCL), 2º João Jardim (ANCL), 3º José Silva (ANCL);

SUPC Absolutos Masculinos – 1º Paulo Freitas (LCM), 2º André Caires (LCM), 3º Ruben Freitas (CTM);

SUPC Absolutos Femininos – 1º Raquel Gouveia (CNF);

SUPC Juniores Masculinos – 1º João Viveiros (LCM), 2º Francisco Vieira (LCM), 3º Matias Freitas (LCM);

SUPC Juniores Femininos – 1º Maria Ferro (LCM), 2º Diana da Costa (LCM);

SUPC Infantis Masculinos – 1º Luis Esteves (LCM), 2º Leonardo Sousa (LCM)

SUPC Cadetes Femininos – 1º Carlota Rodrigues (CNF);

SUPC Cadetes Masculinos – 1º Pedro Vieira (LCM), 2º Luis Martins (LCM), 3º Tomás Berenguer (LCM);

SUPC Masters A Masculinos – 1º António Viveiros (LCM);