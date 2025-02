“Haja bom senso, responsabilidade e juízo para não andarmos ‘a brincar’ às eleições”

“Haja bom senso, responsabilidade e juízo para não andarmos aqui a brincar às eleições”. Foi desta forma que o presidente do Governo Regional terminou a intervenção proferida durante a visita à renovada sede da Associação de Futebol da Madeira (AFM), aproveitando a presença de muitos presidentes dos clubes.

Miguel Albuquerque havia antes dado nota dos constrangimentos que ocorrem devido ao “problema do governo de gestão”, para lançar o repto em jeito de apelo eleitoral.

Antes já havia reclamado normalidade para que seja possível “trabalhar em prol do desporto e do desenvolvimento desportivo da Região”, ao afirmar: “não queremos o caos, não queremos a disfuncionalidade, queremos a ordem”.

Albuquerque aproveitou a oportunidade para também vincar que “o sucesso e o crescimento desportivo na Madeira” devem-se a dois princípios. Por um lado o reconhecimento que a prática desportiva “é fundamental para o desenvolvimento integral da formação do ser humano”, por outro, “a cooperação entre as diversas instituições”. Sendo que “o Governo é entidade que tem de cooperar com os agentes, com as instituições”, sublinhou.

Na despedida de Rui Marote, dirigente que esteve “bastantes anos” na liderança da AFM, elogiou a consolidação do “trabalho fundamental e decisivo” que foi realizado na relevante associação desportiva, só possível quando há “estabilidade, planeamento e previsibilidade”, salientou.

Reiterou ainda o compromisso do ‘seu’ Governo Regional em “continuar a trabalhar com os clubes e associações