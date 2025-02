Portugal assegura segundo lugar na qualificação para o Eurobasket feminino

Portugal venceu hoje a Ucrânia, por 60-57, no quinto e penúltimo jogo do Grupo G da fase de apuramento para o Europeu feminino de basquetebol de 2025, em Coimbra, assegurando o segundo lugar da 'poule'.

Depois do empate 29-29 ao intervalo, a seleção portuguesa chegou ao quarto triunfo no agrupamento, contabilizando nove pontos, a um da líder Sérvia, que recebe no domingo, novamente em Coimbra, a partir das 17:00, mais três do que a Ucrânia e mais quatro face à Macedónia do Norte.

Portugal procura qualificar-se pela primeira vez para o Eurobasket feminino, que vai ser disputado entre 18 e 29 de junho, na República Checa, Alemanha, Grécia e Itália, tendo, para isso, de vencer a Sérvia ou terminar entre as quatro melhores segundas classificadas entre os nove grupos.