Albuquerque aposta na valorização da cana com novo aumento de apoios

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou o incremento do apoio mínimo aos produtores de cana-de-açúcar, elevando-o em 4 cêntimos – passando de 50 para 54 cêntimos por quilo. A medida reforça o compromisso do governo com o fortalecimento do sector, que viu o apoio subir de 36 cêntimos em 2023 para 50 cêntimos em 2024.

Com cerca de 11 mil produtores activos na Região e uma produção anual estimada entre 9,9 e 11 mil toneladas, os engenhos demonstram capacidade de resposta para acompanhar o crescimento da actividade pelo que Albuquerque destacou que o sector de aguardente de cana tem experimentado um notável “aumento exponencial do preço”, fruto da melhoria na qualidade do produto.

Em 2015, o processamento da aguardente gerava menos de 700 mil euros; no ano passado, os engenhos alcançaram vendas de aproximadamente 5,7 milhões de euros.

Logo o governante também apelou aos industriais do sector para que se unam à tendência de valorização, assegurando que os benefícios se reflictam directamente nos produtores. “Temos feito um esforço de sensibilizar tanto os engenhos como os apoios comunitários, de forma a que esta evolução se traduza numa melhoria efectiva para os produtores”, afirmou.

Em paralelo, o presidente reconheceu a incerteza quanto às medidas que os Estados Unidos poderão impor à União Europeia, referindo ser prematuro avaliar os potenciais impactos. No entanto, admitiu que, caso sejam implementadas políticas protecionistas, o setor vinícola poderá vir a sofrer penalizações.

Com estas iniciativas, a Madeira reforça a sua aposta no sector da cana-de-açúcar, promovendo a competitividade e garantindo um futuro mais sustentável e valorizado para os produtores locais, palavras na presença da secretária da tutela numa visita a uma exploração agrícola nos Canhas.