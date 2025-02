Albuquerque desmistifica "as barbaridades" sobre a natureza

Mais que reafirmar que sempre teve a determinação de criar, apoiar e desenvolver a actividade do Corpo de Vigilantes da Natureza, o presidente do Governo Regional aproveitou a cerimónia comemorativa do Dia Nacional do Vigilante da Natureza para "desmistificar algumas das recorrentes barbaridade que se diz por aí". Desde logo assegurar que "a Madeira é hoje no mundo das regiões com maior percentagem de área protegida". Prova disso os 89% na área marítima protegida e

65% na área terrestre.

E porque "devemos olhar para a realidade e não para as barbaridades recorrentes que se dizem sobre a natureza", garante que a Madeira está a contribuir decisivamente para que 30% do território nacional seja área protegida até 2030.

Não obstante ser na RAM "a maior área protegida do Atlântico Norte" com a reserva das Selvagens, e desde logo, a maior reserva nacional.

Na intervenção na Gare Marítima, onde decorreu a cerimónia, lembrou a importância das faixas corta-fogo, a criação de espaços ecológicos e a diversificação da oferta turística na natureza.