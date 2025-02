Equipa liderada por Telma Spínola tomou posse para novo mandato à frente do CNE Madeira

A cerimónia de tomada de posse da Junta Regional da Madeira do Corpo Nacional de Escutas (CNE) aconteceu na Capela dos Milagres, em Machico, com uma Eucaristia presidida por D. Nuno Brás, Bispo do Funchal, seguida da Cerimónia Protocolar. A equipa Tolentino Mendonça renovou o seu compromisso para um novo mandato.

Esta equipa volta a ser liderada por Telma Spínola, que ocupa o cargo de Chefe Regional, acompanhada por Marta Dias, Chefe Regional Adjunta; Luís Dinis, Secretário Regional da Comunicação e Imagem; Tânia Nunes, Secretária Regional da Gestão; Sofia Jardim, Secretária Pedagógica; e Priscilla Figueira, Secretária Regional dos Projectos e Acção Local.

Na cerimónia participaram ainda diversas entidades, entre as quais o director regional da Juventude, André Alves; o Presidente do Conselho Diretivo do IFCN, Manuel Filipe; a Secretária Internacional Filipa Aroso, em representação da Junta Central do CNE, bem como outras personalidades e representantes institucionais.

Telma Spínola destacou o crescimento contínuo do movimento escutista na Madeira, sublinhando o seu impacto positivo na formação das crianças e jovens. A chefe referiu ainda o aumento da procura pelo escutismo, onde os pais e encarregados de educação depositam cada vez mais confiança no movimento enquanto escola de valores.

O compromisso de consolidar o escutismo como uma das principais ferramentas para o desenvolvimento da sociedade civil foi reforçado nesta tomada de posse.