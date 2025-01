Funchal Sempre à Frente diz que protecção civil municipal tem sido grande aposta

A coligação 'Funchal Sempre à Frente' considera que o recrutamento dos Bombeiros Sapadores do Funchal é um exemplo da aposta que tem vindo a ser feita pela Câmara Municipal do Funchal na área da protecção civil. O grupo municipal visitou recentemente o quartel dessa companhia.

“Os nossos bombeiros têm sido justamente reconhecidos pelo executivo da Câmara do Funchal e, para nós, enquanto órgão de proximidade, importa-nos continuar a acompanhá-los e testemunhar as alterações que têm vindo a ser feitas e que ainda precisam ser feitas no âmbito da proteção civil municipal, face a mandatos anteriores”, disse Vera Duarte.

A deputada municipal fez questão de lembrar que "esta é uma área de intervenção de grande importância na vida da cidade, pelo que a sua prossecução pede profissionais motivados, tendo sido um acto de justiça a actualização remuneratória feita logo em 2023, apesar desta ter sido prevista inicialmente para os anos de 2024 e de 2025, materializando-se aquele que foi um compromisso e um investimento deste executivo”.

Por outro lado, apontou o concurso para admissão de 24 novos bombeiros, uma vez que representa uma "necessária renovação de quadros, uma questão que foi esquecida nos últimos anos pelo PS, mas que, no presente mandato, se encontra a ser devidamente acautelada”. Estão ainda a ser realizadas intervenções no quartel. No entanto, está já demonstrada a intenção de "construir uma nova infraestrutura para aquela Companhia”, bem como, “a aquisição de viaturas e outros equipamentos específicos que permitem aprimorar o serviço prestado ao Funchal, aos funchalenses e a toda a Região, sempre que assim é necessário”.

Vera Duarte saudou, em nome do Grupo Municipal, todos os operacionais pelo seu trabalho e empenho diários, chamou a atenção, também, para o processo de certificação da Companhia “que dará resposta a necessidades específicas de formação”.

Para o Grupo Municipal PSD/CDS, é fundamental continuar a acompanhar os bombeiros sapadores, sempre na óptica de melhorar as suas condições profissionais e infraestruturais e, por conseguinte, a protecção civil do município.