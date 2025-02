João Rodrigues eleito coordenador científico do CQM por mais um mandato

João Rodrigues foi eleito Coordenador Científico do Centro de Química da Madeira para mais um mandato, o do biénio 2025-2026. A eleição resulta do processo eleitoral concretizado no passado dia 20 de Janeiro.

Esta Unidade de Investigação Nacional fica sediada na Universidade da Madeira e é apoiada pela FCT e pela ARDITI. A candidatura apresentou-se com o lema 'Reforçar e transformar o CQM para os desafios do presente e do futuro. Acima de tudo as pessoas' e reuniu unanimidade pelos membros votantes do Colégio Eleitoral.