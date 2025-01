Novo director da PJ na Madeira toma posse na quinta-feira

O novo director do Departamento de Investigação Criminal da Madeira da Polícia Judiciária, José Matos, toma posse numa cerimónia que terá lugar no dia 30 de Janeiro, quinta-feira, pelas 10 horas, nas instalações da PJ no Funchal, contando com a presença do Director Nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves.

Já no dia anterior, 29 de Janeiro, toma posse Avelino Lima, como director da Directoria do Centro.

José Matos assumia a coordenação da Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, desde 2020, até o despacho de 8 de Janeiro de 2025, assinado pela Ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, que o designou como director na Madeira.