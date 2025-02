Cólera em Angola continua a bater recordes e alastra a mais uma província

A cólera em Angola continua a aumentar, tendo sido registados nas últimas 24 horas 119 casos e 14 mortes, um novo máximo, anunciou hoje o Ministério da Saúde, existindo agora dez províncias afetadas.

Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, os 119 novos casos de cólera foram notificados nas províncias de Luanda (44), Bengo (44), Icolo e Bengo (25), Huíla (1) e Zaire (1) e, pela primeira vez, Cuanza Sul (4).

Nas últimas 24 horas, foram registados 14 óbitos, estando internadas atualmente 236 pessoas com cólera.

Desde o início do surto, a 7 de janeiro, foram reportados 2.591 casos, sendo o 1.311 na província de Luanda, 902 na província do Bengo, 352 na província do Icolo e Bengo, 5 na província do Huambo, 5 na província do Zaire, 5 na província da Huíla, 4 na província de Malanje, 4 na província do Cuanza Sul, 2 na província do Cuanza Norte e 1 na província do Cunene, com idades compreendidas entre 2 e 100 anos.

Em termos cumulativos, o total de óbitos ascende a 91, dos quais 44 na província de Luanda, 36 na província do Bengo, 10 na província do Icolo e Bengo e 1 na província do Cuanza Sul.

O grupo etário mais afetado é o dos 2 aos 5 anos de idade, com 397 casos e 12 óbitos, seguido do grupo etário dos 10 aos 14 anos de idade, com 342 casos e 8 óbitos, acrescenta a tutela, em comunicado.

Para tentar controlar a doença, associada a más condições de saneamento, falta de higiene e falta de qualidade da água, o governo iniciou uma campanha de vacinação abrangendo quase um milhão de pessoas.