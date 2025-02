João Matos diz que seleção lusa de futsal tem "novas armas" para bater Macedónia

O fixo João Matos espera "uma reação da Macedónia do Norte", mas advertiu que a seleção portuguesa de futsal tem "novas armas" para se voltar a impor na Ronda Principal de qualificação para o Europeu de 2026.

"É de esperar uma reação da parte da Macedónia do Norte, principalmente no que diz respeito à organização. Creio que eles vão tentar subir mais o bloco defensivo e tirar alguma coisa do jogo", afirmou João Matos, em declarações publicadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Se o capitão da equipa nacional antecipa uma resposta dos macedónios à derrota sofrida em Skopje, por 5-1, na sexta-feira, também avisou que Portugal tem "novas estratégias e novas armas" para utilizar no jogo da quarta jornada do Grupo 7, que se realiza na quarta-feira, em Odivelas.

"Depois de uma análise aos comportamentos defensivos e ofensivos do adversário no primeiro jogo, estamos mais preparados e alerta para as eventuais dificuldades que possam aparecer. Estaremos preparados para superar aquele bloco defensivo da Macedónia do Norte", assinalou.

Para voltar a vencer os macedónios, a seleção portuguesa, líder destacada do agrupamento, precisa de contrariar os pontos fortes do adversário, que, na opinião de João Matos, passam pelo "aproveitamento das bolas instáveis, jogo direto no pivô e desequilíbrio de alguns jogadores no 1x1".

"São esses os pontos fortes do adversário. Se estivermos 100% comprometidos e focados na tarefa defensiva, então, ofensivamente, somos superiores e acabamos por estar por cima e marcar golos. Foi isso que aconteceu em Skopje. Temos de colocar isso em prática mais uma vez", observou.

Portugal, que além do triunfo em Skopke, já ganhou a Andorra, por 7-2, e aos Países Baixos, por 4-2, comanda o Grupo 7 da Ronda Principal de qualificação para o Europeu de 2026, com nove pontos, seguido dos neerlandeses (cinco), andorrenhos (dois) e Macedónia do Norte (um).