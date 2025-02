A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites emitiu um comunicado a informar que a Campanha "Dê Uma Tampa à Indiferença" continua activa, desmentindo notícias divulgadas ontem.

"No dia de ontem foram noticiados em órgãos de comunicação nacionais, que a Operação Tampinhas da uma Empresa de reciclagem chegou ao Fim", explicando que "em Junho de 2024, entrou em vigor uma nova directiva europeia para reduzir a poluição pelo plástico que obriga a que as garrafas de plástico até três litros contenham um mecanismo que não permita a tampa de se separar da embalagem. Deste modo, prevê-se que com o tempo a Campanha também na Região possa chegar ao fim. Uma vez que, as empresas de reciclagem deixarão de receber a tampa em separado", refere.

Contudo, "de momento, ainda está em vigor", assegura a associçaõ liderada por Filipe Rebelo. "Sendo que poderá entregar as suas tampinhas nos lugares habituas ou contactar a Associação Sem Limites, para mais informações sobre a recolha", aconselha.

E acrescenta: "No futuro, quando a campanha chegar ao fim, iremos anunciar! E de modo a continuarmos a dar resposta a todos os pedidos que temos de material ortopédico, iremos certamente encontrar outros projetos para apoiar quem precisa."