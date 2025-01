Ribeira Brava e Protecção Civil com disponibilidade mútua para parcerias e cooperações

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava e o novo presidente da Protecção Civil demonstraram disponibilidade mútua para parcerias e cooperações, na sequência de uma reunião, ontem, que encontro serviu para a habitual apresentação de cumprimentos. Esta foi uma forma de Richard Marques, que recentemente assumiu funções na Região, se inteirar das necessidades do município.

“Ele explicou qual a sua missão na Madeira e eu falei sobre a realidade do nosso concelho, os problemas de orografia que temos, a necessidade de ter atenção a situações no dia-a-dia, o facto de termos uma Associação Humanitária de Bombeiros que serve dois municípios e, de uma forma muito geral, ficou a disponibilidade mútua para parcerias e cooperações”, referiu Ricardo Nascimento. O autarca realçou que "o Serviço de Proteção Civil está sempre anexo às nossas funções e por mais que tenhamos a Proteção Civil Municipal, às vezes muitas situações extravasam a questão municipal”, pelo que este apoio é sempre bem-vindo.

O financiamento dos bombeiros e o facto de as coisas estarem encaminhadas para que o socorro esteja sempre patente também foi abordado neste encontro, onde Richard Marques manifestou interesse em ter um contacto próximo com os quarteis de bombeiros. “Sendo ele uma pessoa com experiência no seu currículo em outras zonas e municípios do país, é uma mais-valia acompanhar de perto e ver a realidade diária dos bombeiros e inteirar-se do que se passa nas associações” apontou Nascimento.

O presidente assegurou que estes são encontros importantes pois, "na hora da aflição todos contam e também, quando é necessário, temos sempre a porta aberta para novas parcerias em prol da segurança e do socorro".