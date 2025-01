Piscinas da Ribeira Brava ultrapassaram 32 mil utilizadores em 2024

As Piscinas da Ribeira Brava registaram, em 2024, um total de 32.883 entradas, o que representa um aumento de cerca de 6% em relação ao ano anterior. Os dados foram hoje avançados pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, que frisa que este complexo continua a consolidar-se como um espaço importante para a prática desportiva na Região.

"Este crescimento demonstra a maior utilização das Piscinas por parte dos visitantes, quer seja a título individual, quer seja através de associações e entidades públicas que frequentam o espaço durante todo o ano", explica a tutela, indicando como principais parceiros as escolas de 1º ciclo do concelho, através do Desporto Escolar, a Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, o CAO da Ribeira Brava, a Associação Cultural e Desportiva de São João, a Universidade Sénior local e a Associação Desportiva do Campanário.

Por outro lado, o aumento de utilizadores é reflexo "do investimento contínuo na qualidade dos serviços oferecidos pela Ponta do Oeste, apostando na melhoria energética e reduzindo custos de manutenção associados".

Esta infraestrutura possui uma piscina de 25m, ideal para nadadores de todos os níveis, seja para treinos mais intensivos ou para mergulhos de atividade física regular ou apenas amadores. "O tanque de aprendizagem oferece um ambiente seguro e controlado para a aprendizagem da natação, reabilitação ou para a realização de várias outras práticas, como a hidroginástica e adaptação ao meio aquático para os mais pequenos", explica.