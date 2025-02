Chega propõe Dia Nacional de Respeito pelos Idosos

O partido Chega apresentou, na Assembleia da República, um projecto de resolução que visa instituir o dia 22 de Dezembro como o Dia Nacional de Respeito pelos Idosos.

“A proposta tem como objectivo consciencializar a sociedade para a importância de valorizar os idosos, combater a solidão e promover o cuidado e a integração social desta faixa etária”, revela o partido em comunicado de imprensa.

"Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo. Este dia será uma oportunidade de incentivar as famílias e a sociedade em geral a dedicarem mais tempo aos idosos, reconhecendo a sua importância e o papel marcante que desempenharam na estrutura social do país", sustenta Francisco Gomes ciatdo na mesma nota.

A proposta do Chega destaca preocupações com “a solidão e as condições de vida difíceis enfrentadas por muitos idosos”.

Para o deputado madeirense na Assembleia da República, a criação deste dia nacional seria “uma forma simbólica, mas também prática, de combater a exclusão social”. "Queremos promover acções de proximidade, como visitas e momentos de convívio, para reforçar os laços familiares e comunitários", complementou.

O parlamentar ressalva ainda que embora já exista o Dia Internacional das Pessoas Idosas, comemorado a 1 de Outubro, “ esta nova data, de âmbito nacional, terá um enfoque distinto”. "O objectivo é ir além das celebrações internacionais e criar um dia com significado cultural e social específico para o nosso país, que destaque a importância do respeito e cuidado pelos mais velhos", clarifica.

A iniciativa do Chega será discutida no Parlamento. "É um gesto simples, mas com um impacto profundo. Reconhecer o valor dos nossos idosos é um dever de todos e uma forma de retribuir pelo muito que deram às gerações mais novas", concluiu Francisco Gomes.