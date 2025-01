Estatísticas ambientais de 2023 revelam mais água captada e distribuída na RAM

Os dados das Estatísticas Regionais do Ambiente, referentes a 2023, divulgadas hoje pela DREM, revelam um cenário de constrastes e que, vendo bem, nalguns casos até fazem sentido. É o caso da captação de água que aumentou, tendo sido igualmente aumentada a sua distribuição. Por outro lado, com a temperatura média do ar a aumentar, a chuva caiu em menor quantidade, o que acaba por fazer sentido na necessidade de melhorar a captação de água referida inicialmente.

A Direção Regional de Estatística (DREM) divulgou hoje a actualização para o ano de 2023 das Estatísticas do Ambiente e, por isso, outros dados são relevantes, como o facto de devido ao aumento da temperatura e da falta de precipitação, terem ocorrido menos incêndios, mas com maior área ardida, ao mesmo tempo que a qualidade do ar também melhorou, apesar disso. Porque a área ardida aumentou, também o trabalho dos Bombeiros foi mais requerido, embora quase 3 em cada 4 da sua actividade foi na área de saúde e pré-hospitalar.

E, igualmente, conclui-se que o crescimento dos inertes fez crescer a produção global de resíduos, este facto muito por ligação directa ao aumento de habitantes e visitantes e da consequente actividade económica, tendo também de realçar a melhoria da qualidade da água do mar, leva a que as bandeiras azuis também tenham ficado na mesma.

Mais água captada e distribuída

"Os dados recolhidos pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) para 2023 indicam que foram captados na Região Autónoma da Madeira (RAM) 55,3 milhões de metros cúbicos de água (53,7 milhões de m3 em 2022) pelas entidades gestoras de serviços públicos de abastecimento de água.

Em 2023, a água distribuída na Região através da rede pública rondou os 22,8 milhões de m3, +7,3% que em 2022. 62,6% da água distribuída destinou-se ao sector doméstico, percentagem ligeiramente inferior à de 2022 (63,4%). Em termos municipais, o Funchal concentrou o maior volume de água distribuída, cerca de 48,0% do total da Região (10,9 milhões de m3), o que se justifica pelo peso populacional e pela concentração da atividade económica neste município."

RAM mantém número de praias com bandeira azul

"Em 2023, foi atribuída bandeira azul a 16 praias na RAM, igual valor ao de 2022. Em termos de qualidade das águas balneares, das 61 que foram analisadas, 51 foram classificadas de excelentes, 4 de boas, 2 de má, existindo 4 praias sem classificação. Nos municípios da Calheta, Ponta do Sol, Porto Moniz, Santana e São Vicente a totalidade das águas balneares monitorizadas foram classificadas de excelentes."

Crescimento dos inertes faz crescer produção global de resíduos

"A produção global de resíduos em 2023, na RAM, cresceu para 312,6 mil toneladas, valor superior em 73,8 mil toneladas comparativamente ao ano precedente. Este aumento de 30,9% é fundamentalmente explicado pela subida verificada na deposição de inertes na ilha da Madeira, que passou de 59,9 para 131,4 mil toneladas entre 2022 e 2023, traduzindo um incremento de 119,3%. Uma parte substancial da produção global está relacionada com os resíduos encaminhados para a Estação de Tratamento de Resíduos da Meia Serra. Na referida estação, a incineração, processo de tratamento dominante (87,1% do total), decresceu 0,7% face ao ano precedente, destacando-se ainda o aumento da valorização orgânica (+112,1%). No que respeita aos resíduos alvo de reciclagem ou enviados para fora da Região com esse propósito, os mesmos ascenderam às 39,0 mil toneladas (+8,7% que em 2022). De notar ainda, que, em 2023, o número de ecopontos na Região totalizava os 1 618."

Ações dos bombeiros aumentaram

"No ano em referência, as 10 corporações de bombeiros existentes na Região contavam com 746 efetivos, que prestaram cerca de 52,8 mil serviços (+5,6% face a 2022), na sua larga maioria (73,0%) relacionados com a área da saúde/pré-hospitalar. No ano em análise, os gastos das corporações de bombeiros rondaram os 15,3 milhões de euros, +11,1 % relativamente a 2022, sendo que daquele total 85,5% diziam respeito a gastos com pessoal (83,8% em 2022).

O corpo de bombeiros na RAM é, na sua maioria, constituído por homens (86,2%), com idades compreendidas entre os 26 e os 50 anos (61,4%). A maioria possui o ensino secundário (57,0%) e opera em regime profissional (57,1%)."

Média das temperaturas subiu e precipitação desceu

"No domínio da meteorologia, em 2023, a quantidade de precipitação foi ligeiramente inferior à do ano precedente, quer no Funchal (527,9 mm em 2023 contra 551,2 mm em 2022), quer no Porto Santo (334,5 mm em 2023 contra 464,5 mm em 2022). No que diz respeito às temperaturas, no Funchal, a média das temperaturas máximas, em 2023, foi de 24,6ºC, mais 1,1ºC que em 2022, enquanto, no caso das mínimas, a média foi de 18,6ºC (17,8ºC em 2022). Informação detalhada sobre esta temática pode ser obtida no portal da DREM, na área estatística do Território."

Qualidade do ar melhorou

"Para o ano em referência, os dados sobre a qualidade do ar mostram que a proporção de observações, para a aglomeração do Funchal, que registaram um resultado de 'Muito Bom' ou 'Bom' subiu para 58,9% (48,2% em 2022). Por sua vez, as observações classificadas com uma qualidade 'Média' baixaram para 37,0% (44,1% em 2022). 4,1% das observações apresentaram uma avaliação qualitativa negativa de 'Fraco' ou 'Mau' (7,7% em 2022)."

Menos incêndios, mas mais área ardida

"De assinalar ainda, em 2023, a ocorrência de 39 incêndios florestais (-10 que no ano precedente), que consumiram uma área de 5 154 hectares (86 hectares em 2022), dos quais 2 068 hectares de povoamentos florestais (40,1% do total). Os incêndios neste ano ocorreram em 8 dos 11 municípios da Região, sendo os municípios da Ribeira Brava (20 incêndios), Calheta (7) e Ponta do Sol (5) aqueles que contabilizaram mais episódios desta natureza. Santa Cruz, Santana e Porto Santo não registaram qualquer ocorrência. Em termos de área ardida, a Calheta foi município da RAM mais afetado, com 3 045 hectares de superfície afetada (59,1% do total)."