Câmara Municipal do Funchal recebe Jim Tranquada

A vereadora Ana Bracamonte, que tutela o pelouro da Unidade da Diáspora e das Migrações, entre outros, recebeu, hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, o historiador e jornalista norte-americano Jim Tranquada, na sua primeira viagem à Madeira.

Jim Tranquada é co-autor da obra de referência mundial 'The Ukulele: a History (University of Hawai Press, 2012)', a primeira investigação académica sobre o instrumento havaiano, e copresidente no Comité Consultivo de Arquivos Musicais Havaianos. Integra também a equipa que prepara o futuro museu do Ukelele no Havai.

O seu trisavô, Augusto Dias, foi um dos três emigrantes que desembarcaram pela primeira vez no Havai, em 30 de setembro de 1878, levando o braguinha, cordofone madeirense, que daria origem à construção do Ukulele.

Cem anos depois da chegada de muitos emigrantes madeirenses ao porto de Honolulu, no Havai, para trabalhar na cultura da cana do açúcar, inicia-se o projeto de geminação com o Funchal. O protocolo foi celebrado em 1979.

Seguidamente, surgiram os projectos de geminação com as cidades Oakland (1967), New Bedford (1984) e Maui (1985), nos Estados Unidos da América.

As cidades geminadas (sister cities) apresentam caraterísticas semelhantes ao nível cultural, demográfico, geográfico, entre outros, e têm como objetivo criar relações e estabelecer laços de cooperação. Actualmente, a Câmara Municipal do Funchal apresenta protocolos de geminação com 16 cidades de diversos países.

Ana Bracamonte realçou a importância da visita de Jim Tranquada, que se apresentou como “madeirense”, para reforçar a necessidade e a relevância do contacto com a diáspora da Madeira e fomentar os laços de amizade e cooperação com as cidades geminadas. Destacou igualmente que se pretende dar continuidade aos trabalhos já desenvolvidos anteriormente e dar origem a novos projetos interculturais e multiculturais nas cidades-irmãs, onde reside um grande número de emigrantes madeirenses.

Nesse sentido, e para homenagear o desembarque dos primeiros madeirenses no porto de Honolulu, a Ana Bracamonte anunciou a organização de um evento cultural pela Câmara Municipal do Funchal, com a colaboração de Jim Tranquada e vários representantes das cidades geminadas, a realizar-se ainda este ano.