Conservatório da Madeira cheio para ouvir o norte-americano Jim Tranquada sobre a história do ukulele

O salão nobre do Conservatório - Escola das Artes da Madeira Eng. Luiz Peter Clode está cheio para ouvir o historiador e investigador norte-americano de origens madeirenses, Jim Robert Tranquada.

O evento insere-se na VIII edição do aCORDE 2025, que este ano passou a Festival Internacional dos Cordofones Tradicionais.

O historiador Jim Tranquada, um dos convidados do aCORDE 2025, proferirá uma conferência sobre a evolução do machete até à origem do ukulele (ou ukelele, como também é referido em português). O historiador é co-autor da grande obra académica sobre a história do ukulele.

Jim Tranquada é tetraneto do madeirense Augusto Dias, um dos primeiros construtores do ukulele em Honolulu.

O seu antepassado viajou no segundo barco que saiu da Madeira para o Havai em 1879, juntamente com os outros dois construtores, Manuel Dias e José do Espírito Santo.

Nesta palestra marcam presença o director regional da Educação, Marco Gomes, o presidente do Conservatório - Escola das Artes da Madeira Eng. Luiz Peter Clode e o presidente da Associação Xarabanda, Roberto Moniz, entre outras entidades, professores, alunos e entusiastas interessados na temática.

A moderar a conferência está o professor e investigador Paulo Esteireiro.

A sessão começou com a atuação dos alunos da Escola da Vargem.