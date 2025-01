Funchal recebe mais de 6.800 visitantes com a chegada de dois cruzeiros

O Porto do Funchal está hoje com dois navios de cruzeiro, que movimentam um total de 6.821 pessoas, das quais 5.097 são passageiros.

O Mein Schiff 7 chegou na noite de terça-feira e o MSC Opera atracou esta manhã, realizando um 'turnaround' que envolve 307 desembarques e 290 embarques. Os dois navios, que operam nesta área atlântica, vieram de Fuerteventura e têm como próximo destino a ilha de La Palma.

O MSC Opera transporta 2.173 passageiros e 726 tripulantes e está a finalizar um cruzeiro de sete noites pelas ilhas Canárias e Madeira, iniciando hoje uma nova viagem com o mesmo itinerário. Permanecerá no Funchal por 12 horas, com partida prevista para as 18 horas.

Já o Mein Schiff 7 passou as últimas duas noites no Porto do Funchal. A embarcação chegou com 2.924 passageiros e 998 tripulantes, e tem saída programada para as 14 horas de hoje, após uma escala de 39 horas na Região.