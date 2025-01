Asteroide recém-descoberto tem pequena probabilidade de atingir a Terra em 2032

Um asteroide recém-descoberto, que terá entre 40 e 100 metros de largura, tem uma pequena hipótese de atingir a Terra em 2032, calculada em cerca de 1,2%, de acordo com a agência espacial europeia (ESA).

Descoberto no final de 2024 e chamado 2024 YR4, estima-se que o asteroide tenha entre 40 e 100 metros de largura e que esteja atualmente localizado a 43 milhões de quilómetros de distância.

Pouco depois da sua descoberta, utilizando o telescópio Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) em Río Hurtado, Chile, os sistemas automatizados de alerta de asteroides determinaram que o objeto tinha uma probabilidade muito pequena de causar impacto na Terra.

Um asteroide deste tamanho atinge a Terra em média a cada poucos milhares de anos e pode causar danos graves numa região, de acordo com a ESA, citada na quarta-feira pela agência Europa Press.

Como resultado, o objeto subiu para o topo da lista de risco de asteroides da ESA. Desde o início de janeiro, os astrónomos têm vindo a conduzir observações prioritárias de acompanhamento utilizando telescópios em todo o mundo e utilizando os novos dados para melhorar a nossa compreensão do tamanho e da trajetória do asteroide.

À data de 29 de janeiro de 2025, a ESA estima que a probabilidade do asteroide 2024 YR4 atingir a Terra a 22 de dezembro de 2032 seja de 1,2%.

Este resultado é consistente com as estimativas independentes feitas pelo Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra (CNEOS) e pelo NEODyS da NASA.

Normalmente, a probabilidade de um impacto de um asteroide aumenta inicialmente, antes de cair rapidamente para zero após observações adicionais, detalhou a ESA, em comunicado.

A órbita do asteroide em torno do Sol é alongada (excêntrica). Atualmente, está a afastar-se da Terra numa linha quase reta, pelo que é difícil determinar com precisão a sua órbita estudando como a sua trajetória se curva ao longo do tempo.

Nos próximos meses, o asteroide começará a desaparecer da vista da Terra. Durante este período, a ESA irá coordenar observações do asteroide com telescópios cada vez mais potentes, culminando com a utilização do Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul, no Chile, para recolher o máximo de dados possível.