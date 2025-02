CDU quer eleger deputados que são "símbolos de dignidade e muita honestidade"

A CDU entregou, ao início desta tarde, no tribunal do Funchal, a sua lista de candidatos à Assembleia Legislativa da Madeira, tendo como principal objectivo o seu regresso ao parlamento, de modo a "dignificar" esta instituição com "candidatos que são símbolos com provas dadas de dignidade, de coerência e muita honestidade" e que abordam temas esquecidos pelos outros partidos.

"O momento político que atravessamos quer na Região, quer no país, quer no Mundo é preocupante. É necessário que aqui, na Região, se comece a pensar na necessidade de dignificar o parlamento com a presença da CDU, que tem 100 anos de existência de luta, pela defesa do povo, dos trabalhadores, dos explorados, dos oprimidos. A CDU é um símbolo de dignidade democrática. Para enriquecer a Democracia com dignidade, a CDU é fundamental no parlamento desta Região", começou por dizer o mandatário da candidatura, o escultor Francisco Simões.

Segundo o mesmo porta-voz, "a CDU demonstrou que, com esta sua ausência, o parlamento da Madeira esqueceu-se da educação, da cultura"m bem como "nunca mais ouviu-se falar de habitação, com a necessidade de resolver o problema de 6 mil habitantes na Madeira que não têm habitação" e "nunca mais ouviu-se falar dos homens das bananas ou dos homens do mar, da agricultura e a pesca", nem do "esforço maravilhoso dos professores cheios de dignidade, que existem na Madeira, mas que estão completamente abandonados". "A CDU é aquela força que representa, com dignidade, no parlamento, os operários, os explorados, os oprimidos, os intelectuais, os artistas, os escritores, os músicos. Todos esses homens e todas essas mulheres podem contar com a voz destes candidatos da CDU que são símbolos com provas dadas de dignidade, de coerência e sobretudo de muita honestidade", completou Francisco Simões.

A lista de candidatos da CDU é encabeçada por Edgar Silva, surgindo nos lugares seguintes Ricardo Lume, Sílvia Vasconcelos, Maria José Afonseca, Duarte Martins (todos indicados pelo PCP) e Marco Fernandes (indicado pelo Partido Ecologista 'Os Verdes').