CDU defende regime de preço máximo do gás na Madeira

A CDU afirmou, hoje, que a Madeira enfrenta um cenário de "preços exorbitantes do gás praticados com a conivência do Governo Regional", defendendo como solução "um regimente preço máximo para este produto energético na Região Autónoma da Madeira, tal como acontece nos Açores".

"O preço do gás, em particular do gás de botija, continua a ser um problema que afeta grande parte da população, e que põe em causa o conforto térmico, a qualidade de vida, a saúde e as condições económicas de milhares de famílias", começou por evidenciar Ricardo Lume, durante uma acção de contacto com a populaçã, junto ao Plaza Shopping, no Funchal.

Para o dirigente da CDU "não é admissível no País e na Região continuarmos a ter preços do gás acima da média europeia". Como exemplo, indicou que, "em Espanha uma garrafa de Gás de 13 Kg custa 16,61 euros". "Ou seja, cerca de metade do valor que pagamos", vincou.

Ricardo Lume considera também "lamentável" que, na Madeira, o Governo do PSD de Miguel Albuquerque esteja "refém dos que lucram com a especulação do preço do gás, preferindo aplicar medidas assistencialistas de pouco alcance em vez de defender todos os madeirenses e porto-santenses".

O dirigente da CDU revelou ainda que "ao dia de hoje, contactando a mesma empresa, com actividade na Madeira e nos Açores, no seu posto de combustível no Funchal uma botija de gás de 13 Kg custa 29,71 euros, enquanto no seu posto de combustível em Ponta Delgada nos Açores a mesma botija de gás custa 23,76 euros".

Esta é uma diferença considerável que neste caso chega aos 5,95 euros por botija de gás, que não é justificada apenas pelo facto da taxa de IVA ser mais baixa nos Açores. Ricardo Lume

Lume explica que "esta disparidade acontece porque nos Açores existe um preço máximo para o gás, enquanto que na Madeira tal não acontece penalizando os consumidores".

"Perante esta realidade a CDU defende para a Região Autónoma da Madeira a fixação do preço máximo do gás da mesma forma que já acontece nos Açores", reiterou.