CDU quer travar "turistificação" da orla costeira no Funchal

Edgar Silva afirmou, hoje, ser "prioritário criar uma zona de reserva marinha no Funchal", para "garantir a defesa do oceano e travar a ocupação desastrosa e desastrada do litoral".

Numa iniciativa política promovida, na manhã deste domingo, na zona do Toco, junto à Barreirinha, o coordenador regional da CDU apontou que "no Funchal, estamos a ficar sem natureza, a degradar o oceano e não estamos a conseguir inverter a tendência de degradação do mar e da orla costeira".

Desde o centro do Funchal, até à Praia Formosa, a turistificação da orla costeira está a desfigurar o território e a destruir a paisagem Edgar Silva

Dando o exemplo da criação da Reserva Marinha do Garajau, reforçou que "as reservas marinhas se revelaram como essenciais para proteger as áreas oceânicas e o litoral de actividades humanas destrutivas".

A este propósito, Edgar Silva lembrou que "a criação da Reserva Natural Parcial do Garajau permitiu prevenir, eliminar e reduzir impactes negativos numa zona que está classificada como Reserva Natural Parcial pelo Decreto Legislativo Regional n.º 23/86/M, de 21 de Agosto".

"A implementação da reserva marinha introduziu benefícios evidentes na conservação da natureza, na valorização do património natural, na implementação de actividades económicas sustentáveis, no desenvolvimento de acções de investigação, actividades de educação ambiental e de recreio e lazer", elencou, assumindo o compromisso de "classificar a área marinha do Funchal centro e Oeste até 2030, em linha com as metas que estão a ser discutidas internacionalmente no âmbito da Convenção para a Diversidade Biológica".