'Força Madeira' quer "derrubar o governo corrupto" de Miguel Albuquerque

A coligação 'Força Madeira', composta por candidatos de PTP, MPT e RIR, vai a eleições para "derrubar o governo corrupto" de Miguel Albuquerque. Palavras do mandatário da candidatura que foi entregue hoje no Tribunal do Funchal.

Dionísio Andrade garante que, ao contrário da restante oposição que tem sido "conivente" com a governação do PSD na Madeira, a união destes três pequenos partidos tem por objectivo batalhar para impedir que os social-democratas voltem a ter condições de governar, como têm feito há 49 anos.

Acredita que podem eleger pelo menos um deputado, que no caso seria a cabeça-de-lista Raquel Coelho, líder regional do PTP-Madeira, e que servirá de fiel da balança no próximo parlamento a ser eleito a 23 de Março.

Dionísio Andrade diz que há condições orçamentais para direccionar verbas para onde é mais preciso, casos da saúde e da habitação, em detrimento de obras inúteis que tem na Marina do Lugar de Baixo o maior exemplo de dinheiro público mal gasto.