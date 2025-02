"O que faz mal à Madeira é a governação danosa de Miguel Albuquerque", acusa Cafôfo

"Deploráveis, arrogantes e reveladoras do desespero que vai no seio do PSD"

Paulo Cafôfo reagiu às declarações "ofensivas" hoje proferidas por Miguel Albuquerque em relação à lista de candidatos do PS-M às eleições legislativas regionais, ontem aprovada e tornada pública.

O líder dos socialistas madeirenses considera "lamentável e desrespeitosa" a postura do presidente do PSD, que afirmou que "tudo o que é do PS é mau para a Madeira". Ora, para o presidente do PS-M, isto só demonstra que Miguel Albuquerque "perdeu todo o discernimento e capacidade de auto-análise", caso contrário, "reconheceria que foi o seu partido – os últimos dez anos sob a sua liderança – que esteve à frente dos destinos da Região, com os maus resultados que todos conhecemos".

A governação de Miguel Albuquerque ficou marcada por um rol de promessas que nunca chegaram a ver a luz do dia, defraudando as expetativas dos madeirenses, e esteve sempre ensombrada por um manto de opacidade, com dúvidas constantes de uma gestão danosa que resultaram em meio Governo constituído arguido e a braços com a Justiça Paulo Cafôfo, líder do PS-Madeira

Duro nas críticas, o presidente do PS-M afirma que "Miguel Albuquerque tem falta de um espelho", caso contrário "veria reflectidos todos os erros da sua governação danosa, que envergonha a Madeira e os madeirenses" e levou à actual crise política e à instabilidade que se vive na Região.

Cafôfo vai um pouco mais atrás e lembra que quem conduziu a Madeira à ruína, por mais do que uma vez, foi o PSD, alertando que, ainda agora, os madeirenses sofrem as consequências dessa má gestão. "Se hoje continuamos a pagar elevados impostos, devemo-lo ao PSD, que levou a Região à bancarrota e cujo Governo, mesmo depois de passado o período de ajustamento económico-financeiro, se recusa a baixá-los, apenas para continuar a engordar à custa do suor dos madeirenses e satisfazer os seus interesses partidários", denuncia.

Por outro lado, o líder dos socialistas condena a "lata" do presidente do PSD ao acusar o PS, quando está à vista de todos o resultado da sua governação. Paulo Cafôfo aponta o facto de os problemas na saúde terem vindo a agravar-se, com listas de espera intermináveis para consultas, exames e cirurgias, e com uma inaceitável e repetida ruptura de medicamentos, por falta de pagamento. Por outro lado, dá conta das enormes carências habitacionais e da impossibilidade de os madeirenses poderem comprar ou arrendar casa, devido aos preços elevados do mercado imobiliário, incomportáveis para os baixos rendimentos que auferem e que estão abaixo da média nacional. Isto, acrescenta, numa região que figura sempre no topo da tabela das regiões com maior risco de pobreza e exclusão social do País.

"Por aqui se vê quem faz mal à Madeira", evidencia Paulo Cafôfo, lançando um desafio aos madeirenses para que tenham a coragem de mudar e confiem no projeto político que o PS tem para a Região. "Este é o momento de, de uma vez por todas, colocar a resolução dos problemas das pessoas no centro das decisões políticas", frisa, rematando que tal só será possível com uma convergência de votos no PS, o partido que tem as pessoas e as ideias certas para garantir a estabilidade que a Madeira precisa.