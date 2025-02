'Força Madeira' quer acelerar conversações para alterar modelo do Subsídio Social de Mobilidade

A coligação 'Força Madeira', constituída pelo PTP, MTP e RIR, questiona o Governo Regional sobre a morosidade da alteração ao modelo do Subsídio Social de Mobilidade, indicando que "o Princípio da Continuidade Territorial não está a ser cumprido, apesar de já existir o decreto lei".

"Mas a culpa é única e exclusivamente do desgoverno social democrata, que não consegue estabelecer um diálogo construtivo com o Estado. Andamos a desembolsar quantias astronómicas para uma simples viagem ao continente, porque uma ilha com tantas medalhas atribuídas tem de ter preços ao nível do turismo desejado por Miguel Albuquerque e Eduardo Jesus", indica a coligação num comunicado assinado por Liana Reis, a número 3 da lista.

A 'Força Madeira' defende que madeirenses e porto-santenses passem a pagar à cabeça os 86 euros estipulados aos residentes normais e os 65 euros aos estudantes, ao invés de terem de se deslocar aos CTT para conseguirem o reembolso das suas viagens, um modelo que a coligação considera estar ultrapassado.

"Em pré campanha eleitoral vale tudo! Partidos bengala do desgoverno de Albuquerque andam com falinhas mansas a tentar enganar o povo com reivindicações de situações que há muito tempo deveriam estar resolvidas", diz Liana Reis, dirigindo-se ao CDS: "o que andou afinal a fazer o CDS neste tempo em que esteve colado que nem uma lapa ao governo? A sua preocupação com o modelo social de mobilidade é simplesmente anedótica".