'Coligação Força Madeira' avança para aprovação no Tribunal Constitucional

A coligação de três partidos - PTP, MPT e RIR - que pretende concorrer às eleições legislativas regionais de 23 de Março, já entregou ao Tribunal Constitucional (TC) uma nova denominação alternativa à que foi 'chumbada'. Assim, em vez de 'ZARCO', propõem 'Coligação Força Madeira'.

Questionada qual seria o próximo passo a tomar depois de conhecida a decisão do TC de indeferir o nome que tinha sido escolhido, Raquel Coelho, líder do PTP, que se junta assim a Valter Rodrigues (MPT) e Liana Reis (RIR) para tentar alcançar os votos dos madeirenses dentro de menos de dois meses, garantiu que "desistir é uma palavra que não existe no nosso dicionário".

Por isso, assegura que "a coligação segue unida e já remeteu novo requerimento ao Tribunal Constitucional", confirma. "Não baixamos os braços perante a adversidade", acrescenta, revelando algum desagrado pela decisão conhecida esta manhã.

"Nem que tenhamos de apresentar 50 nomes", atira. "Aguardamos a anotação da Coligação Força Madeira", conclui. A decisão deverá ser conhecida muito rapidamente, por forma a começarem os restantes procedimentos, nomeadamente a finalização da lista de 47 candidatos e respectivos suplentes.