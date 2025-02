Armas brancas apreendidas pela PSP aumentaram cerca de 80% em 2024

O número de armas apreendidas pela PSP no ano passado aumentou cerca de 30% em relação a 2023, contribuindo para esta subida as apreensões de armas brancas, indicou hoje aquela polícia.

Segundo a Polícia de Segurança Pública, as armas brancas apreendidas atingiram no ano passado o valor mais elevado desde 2022, quando foram apreendidas 1.323, aumentando para 1.461 em 2023 e totalizando 2.632 no ano passado, um aumento de cerca de 80% face a 2023.

Já as armas de fogo apreendidas, totalizaram 2.137 em 2022, aumentando para 2.476 em 2023 e desceram para 2.520 no ano passado, indica os dados da PSP.

No total, a PSP apreendeu no ano passado 5.152 armas de fogo e brancas, um aumento de cerca de 30% face a 2023, quando foram apreendidas 3.937, e uma subida de 48% em relação a 2022, quando as apreensões totalizaram 3.460.

Os dados da PSP foram divulgados no dia em que esta polícia, no âmbito das suas atribuições de controlo e supervisão de armas e munições, promoveu uma operação de destruição de mais 7.430 armas.

A PSP avança que foram destruídas mais de 310 mil armas entre 2013 e 2024, sendo a maioria armas de fogo. Os anos com maior número de armas destruídas foram 2018 (37.351), seguido de 2019 (35.065), 2021 (34.117) e 2020 (30.497).

Esta força de segurança indica que as armas destruídas refletem a ação operacional da PSP ao nível da atividade criminal e administrativa, nomeadamente armas apreendidas e entregas voluntárias.

A PSP dá ainda conta de que no ano passado foram entregues voluntariamente 7.771 armas, número mais baixo desde 2019. Em 2019 foram entregues 21.440, aumentando para 23.251 em 2020 e em 2021 foram 17.230, baixando para 10.340 em 2022 e voltaram a descer pata 9.340 em 2023.