'Cerimónia da Lamparina' dos enfermeiros realiza-se a 3 de Fevereiro

No próximo dia 3 de Fevereiro, às 14h30, o edifício da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, irá acolher a a 'Cerimónia da Lamparina 24/25'.

Trata-se de um momento simbólico, no qual realizar-se-á a bênção das fardas aos alunos do 2.º ano de Licenciatura em Enfermagem, que iniciam brevemente os estágios pela primeira vez.

"Será um momento solene e carregado de significado, simbolizando o compromisso com os valores e responsabilidades da profissão futura. Pretende-se com esta iniciativa deixar um legado que será transmitido a gerações futuras, marcado pela responsabilidade de suportar com dignidade a farda que representará a confiança e o apoio da sociedade enquanto aprendizes de enfermagem", destaca a instituição em comunicado de imprensa.