Aeroportos da RAM movimentaram, pela primeira vez, cinco milhões de passageiros

Está confirmado o que parecia mais do que óbvio. O movimento de passageiros nos aeroportos da Região Autónoma da Madeira, em 2024, atingiu e ultrapassou, pela primeira vez, os cinco milhões. "De acordo com a informação fornecida pela ANA - Aeroportos de Portugal à Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), registou-se, no mês de Dezembro de 2024, nos aeroportos da RAM, um movimento de 377,4 mil passageiros, transportados em 2.916 aeronaves (voos comerciais), traduzindo variações homólogas de +6,2% e +7,7%, respectivamente", frisa em nota de divulgação esta manhã..

Assim, com estes números, "considerando o conjunto do ano de 2024 e ambos os aeroportos da Região, o movimento de aeronaves fixou-se nos 34.547, enquanto o número de passageiros rondou os 5,1 milhões, representando variações de +1,4% e +4,6%, pela mesma ordem", assinala. "No ano em referência, o aeroporto da Madeira registou um aumento, quer no movimento de aeronaves (31,8 mil; +1,9% face a 2023), como no número de passageiros (4,8 milhões; +4,8%). No aeroporto do Porto Santo, apesar da redução no movimento de aeronaves (2,7 mil; -3,8% em relação a 2023), o número de passageiros aumentou (247,9 mil; +0,4%)", especifica.

Foto DREM

Em outros dados, "cada aeronave (considerando-se conjuntamente as que aterraram e descolaram) transportou, em média, cerca de 151 passageiros (147 em 2023) no aeroporto da Madeira, enquanto no do Porto Santo aquele valor atingiu os 90 passageiros (87 em 2023)", acrescenta, sendo que "o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM aumentou 7,1% no tráfego internacional (2,7 milhões) e 1,8% no segmento doméstico (2,3 milhões)".

No caso específico do aeroporto da Madeira, "o tráfego internacional (55,2%) predominou face ao doméstico (44,8% do total)", enquanto no aeroporto do Porto Santo "houve uma preponderância do tráfego doméstico (78,8% do total), mas com maior desproporção comparativamente a 2023 (77,4% do total)".

E acrescenta: "No ano em referência, os voos regulares nos aeroportos da RAM representaram 92,1% do total de aeronaves movimentadas e 94,2% dos passageiros (91,8% e 93,5% em 2023, respetivamente). Em 2024, a ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM rondou os 86,6%, com o aeroporto da Madeira a atingir os 87,1% e o Porto Santo os 78,4%. No ano passado, as taxas de ocupação foram inferiores no conjunto dos dois aeroportos regionais (84,4%), no aeroporto da Madeira (85,0%) e no Porto Santo (74,5%)."

Por fim, adianta, "os passageiros embarcados e desembarcados nos aeroportos da RAM (sem considerar os passageiros em trânsito) ascenderam a 5,0 milhões, em 2024, uma metade correspondente ao tráfego exclusivamente entre aeroportos localizados em território nacional, que inclui as ligações interiores e domésticas (46,5% do total no seu conjunto) e outra ao internacional (53,5%). No âmbito deste último, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos internacionais dos aeroportos da RAM (28,7%), seguido da Alemanha (21,2%) e da França (8,7%)", os principais destinos turísticos da Madeira, a par do território nacional.