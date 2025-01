Nuvens marcam as previsões do tempo para esta sexta-feira na Madeira

As previsões do tempo para esta sexta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na vertente Sul da ilha da Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h), de Nordeste. As temperaturas máximas deverão chegar aos 20ºC na Madeira e 18ºC no Porto Santo. Já as mínimas previstas apontam para 14ºC e 15ºC, respectivamente, em cada uma das ilhas.

No Funchal, à semelhança do resto da costa Sul, o céu deverá apresentar-se, em geral, pouco nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao mar, na costa Norte, conte com ondas de Norte, com 3 a 3,5 metros, passando gradualmente a ondas de Nordeste com 2 a 2,5 metros. Na costa Sul são esperadas ondas de Sudoeste com 1 a 2 metros, sendo ondas de Sueste com 1 a 1,5 metros na parte Leste da ilha da Madeira.

A Capitania do Porto do Funchal tem em vigor, até às 18 horas desta sexta-feira, um aviso de agitação marítima forte recomendado a toda a comunidade marítima e à população em geral alguns cuidados, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.

Nesse sentido deve ser reforçada a amarração das embarcações, bem como devem ser evitados passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima. Evitada devem ser, igualmente, as actividades de pesca lúdica ou outras em contexto de mar.

A temperatura da água do mar rondará os 19/20ºC.