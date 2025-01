Via Rápida desimpedida nesta quinta-feira

Tal como tem acontecido nos últimos dias, a manhã desta quinta-feira está a ser muito calma na Via Rápida, ao contrário do que é tradição.

Sem congestionamentos e demoras, o trânsito flui sem quaisquer problemas em ambos os sentidos.

As excepções são as entradas para o centro do Funchal, nomeadamente na zona da Estrada da Liberdade (rotunda do Hospital), nos Viveiros e no Campo da Barca.

Ainda assim, uma vez que o sol só agora começa a despontar no horizonte, os condutores devem ter redobrada atenção ao encadeamento que isso pode provocar enquanto conduzem.