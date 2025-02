Dificuldades sociais em destaque nos jornais nacionais

Bom dia e boa sexta-feira. Estas são as principais notícias do dia nos jornais nacionais.

No semanário Expresso:

- "Operação Tutti-Frutti. Acusados vão escolher listas do PSD às Juntas de Lisboa"

- "Dirigente do Chega apoiou castração meses após sexo com menor"

- "Pandemia revela milhões em ajudas de custo falsas"

- "Casamento de menores atinge valor mais alto desde 2010"

- "Mais de 600 sem-abrigo concentrados numa freguesia de Lisboa"

- "Nova travessia do rio Tejo, além de comboios, também vai ter carros"

- "Ex-diretor da CIA tem 'muito medo' das nomeações de Trump. Michael Hayden teme que segurança nacional possa estar em risco"

- "Virgílio Bento diz que o INEM pode colapsar a todo o momento"

- "Como opera em Portugal a força criminosa do PCC"

- "Extrema-direita alemã em alta ameaça cordão sanitário"

- "Governo lança nova vaga de medidas"

- "Mário Machado vai cumprir pena"

- "Devolução de propinas avaliada"

- "Ventura em Madrid com Patriotas"

No semanário Nascer do Sol:

- "Entrevista a João Soares. 'Não acho que a vitória do almirante seja um risco para a democracia'"

- "Mendes afasta-se de Marcelo e ataca Gouveia e Melo"

- "Montenegro prepara mini-remodelação"

- "Reprogramar o PRR não basta para a construção de novas casas"

- "'Sem a contribuição dos pescadores estrangeiros, particularmente indonésios, o setor das pescas teria paralisado'"

- "Entrevista a Mário Roque. O antiquário que vendeu quatro peças ao Metropolitan de Nova Iorque"

- "André Ventura. 'Políticos corruptos têm de perder o mandato'"

- "Televisão. Pirataria pode ter um novo aliado"

- "Portugal Amanhã. Tech. Salário altos não chegam para reter talento"

- "Euronews. Tarifas: a arma poderosa de Trump"

- "Óscares. Da ditadura do Brasil ao Vaticano: as histórias e os protagonistas a caminho do evento dourado"

No Correio da Manhã:

- "Acusado pelo Ministério Público. Dirigente do Chega paga 20 euros para sexo com menor"

- "Nuno Pardal teve relação com rapaz de 15 anos"

- "FC Porto-Sporting. Anselmi e Borges em duelo de estreia"

- "Benfica. Manu ganha vantagem para o onze"

- "Máfias da droga em homicídios violentos na Amadora e Seixal"

- "Corrida a Belém. Marques Mendes atira ao almirante"

- "Fuga de Vale de Judeus. Todos apanhados. Fugitivos mais perigosos caçados em Espanha"

- "Luta de moradores. Tribunal trava prospeção de lítio em Boticas"

- "Braga. Ladrão de assalto milionário entrega-se"

No Público:

- "Mais de 46 mil famílias sem apoio à renda por falhas nas declarações ao fisco"

- "Poetas da Palestina. O que podem as palavras?"

- "Foragidos de Vale de Judeus encontrados no mesmo carro em Espanha"

- "Presidenciais. Marques Mendes a favor da 'ética' e contra as 'aventuras'"

- "Portugal. Há 95 produtos em que 50% das exportações vão para os EUA"

- "Amadora-Sintra. Administração demite-se após reunião com a ministra"

- "Teatro Sá da Bandeira. Cancelamento de performance em Santarém - 'censura' ou 'escolha artística'?"

- "Culinária. Investigação desvenda como cozinhar o ovo cozido 'perfeito'"

No Jornal de Notícias:

- "Desde 2011 que não havia tantos pobres a receber apoios"

- "'Nem aventuras nem experimentalismos'. Marques Mendes apresenta candidatura à Presidência com valorização do currículo político e indireta a Gouveia e Melo"

- "Prostituição de menores, furto e álcool: os casos que atingem o Chega"

- "Porto. Fogo mata idosa em Ramalde"

- "Clássico. Pressão na estreia de Anselmi em casa"

- "Vale de Judeus. Últimos dois fugitivos foram capturados em Espanha"

- "Saúde. Metade das farmácias com medicamentos em falta"

- "45.º Fantasporto. Festival tem a direção mais antiga do Mundo"

No Diário de Notícias:

- "Vale de Judeus vai testar 'drones' e inibidores de sinal de telemóvel"

- "Capturados em Espanha os dois últimos fugitivos"

- "Violência doméstica. 1460 vítimas em Casas de Abrigo: 'É uma espécie de liberdade condicional'"

- "Barómetro DN/Aximage. Pedro Nuno Santos e Mariana Mortágua agravam rejeição e só Montenegro tem avaliação positiva"

- "Presidenciais. Luís Marques Mendes entra na corrida a Belém e avisa que o 'cargo exige experiência'"

- "Israel começa a pôr em prática ideia de Trump para a Faixa de Gaza e Hamas pede cimeira árabe de urgência"

- "Carmo Wood propõe casas de madeira para resolver crise da habitação"

- "FC Porto vs Sporting. Penáltis fortalecem Gyokeres, mas Samu tem mais cabeça para o golo"

No Negócios:

- "Entrevista a Luísa Costa Gomes. 'Vivemos num sistema de distração profunda'"

- "Os donos do mundo"

- "Preço do café vai ter forte subida nos próximos meses"

- "Marques Mendes. 'Não é tempo de aventuras ou tiros no escuro'"

- "Projetos que foram retirados do PRR penalizam contas públicas"

- "BCE vê salários a crescer menos do que a inflação no final do ano"

- "Governo prevê superávite nas frutas e nos legumes"

- "Transportes. Contrato do metro sul do Tejo criticado pela IGF"

No Jornal Económico:

- "Taxas sobem mais de 1,7 euros para financiar novo aeroporto"

- "União Europeia volta a namorar gás natural de Putin"

- "Destino Marte. Musk, Europa e China de olhos no planeta vermelho"

- "Noronha e sócios querem 'franchising' do Vira Frangos pelo mundo"

- "Concertos. Empresa de Luíz Montez com injeção de capital e mais música"

- "Tarifas põem em risco 5,5 mil milhões de exportações"

- "Braço de ferro entre EUA e UE ameaça Big Tech"

- "Ilídio Pinho e Vasco Mello doutorados Honoris Causa"

- "Jovens pouparam 77 milhões em IMT e Selo na compra de casa"

- "Roadshow do Novobanco junto de investidores para IPO está parado"

No O Jogo:

- "FC Porto-Sporting. A batalha dos destemidos"

- "Martín Anselmi. 'Não quero vincular-me a um só sistema'"

- "Rui Borges. 'Torna-se mais difícil para nós analisar a estratégia'"

- "William Gomes e Tomás Pérez nos convocados"

- "Guarda-redes Miszta interessa aos leões"

- "Benfica. Mitroglou, um bom exemplo a seguir por Dahl e Belotti"

- "V. Guimarães. Tomás Handel renova após agitar o mercado"

- "Braga. Saída de Zalazar acabou por gelar. Transferência para os russos do Zenit ruiu"

- "Ricardo Horta: 'Falta-me ser campeão'"

No A Bola:

- "FC Porto-Sporting. Soltem-se as feras. Samu não marca desde 28 de dezembro. Gyokeres apontado ao onze após ausência de dois jogos"

- "'É importante estarmos juntos, sabemos que jogamos em casa e que queremos ter a bola'. Martín Anselmi"

- "'Todos querem a nossa posição... por isso digo que é difícil mantê-la'. Rui Borges"

- "Benfica. Palmeiras de Abel Ferreira na corrida por Rollheiser"

- "A Bola ao Centro. Judo. Patrícia Sampaio sonha agora com o ouro no Mundial"

E no Record:

- "FC Porto-Sporting. É para dar tudo. Clássico no dragão promete"

- "Martin Anselmi. 'Sabemos até onde queremos ir"

- "Rui Borges. 'Se relaxarmos, perdemos rapidamente a liderança'"

- "Benfica. Cabral pode ficar. Propostas não convencem"

- "Lage chama reforços. Dhal, Bruma e Belotti a postos"

- "Taça de Portugal. Rio Ave 2-1 S. João De Ver. Clayton resolve. Vilacondenses enfrentam vencedor do Gil Sporting"