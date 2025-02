Nacional e Arouca medem forças no Estádio da Madeira

O Nacional recebe este sábado, às 15h30, no Estádio da Madeira, o Arouca, em jogo referente à 20.ª jornada da I Liga.

As duas equipas chegam a esta partida em igualdade pontual, ambas com 19 pontos, mas com os arouquenses a ocuparem o 13.º lugar e os madeirenses a surgirem logo atrás, na 14.ª posição.

Este encontro assume grande importância na luta pela permanência, uma vez que ambas as equipas procuram afastar-se dos lugares de descida. O Nacional tenta aproveitar o factor casa para regressar às vitórias, após derrota com o Sporting, e assim ganhar vantagem sobre um concorrente directo. Já o Arouca chega à Madeira com o objectivo de conquistar pontos fora de casa e consolidar o seu bom momento de forma (com quatro jogos sem perder) e também a sua posição na tabela.

Tiago Margarido antevê dificuldades perante Arouca no "melhor momento da época" O treinador Tiago Margarido perspetivou hoje muitas dificuldades na receção ao Arouca, que vive o "melhor momento" na temporada, em antevisão ao duelo de sábado da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Na minha opinião, o Arouca está no seu melhor momento da época. Nos últimos quatro jogos, conseguiu fazer oito pontos e, com a entrada do Vasco [Seabra] no comando técnico, melhoraram substancialmente", sublinhou o Tiago Margarido, na antevisão da partida, que perspectiva como de muitas dificuldades para o conjunto madeirense.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 10h00 - PSD Madeira realiza conferência de imprensa, na Assembleia Legislativa da Madeira;



- 11h00 - Apresentação do Trail do Porto Moniz 2025, no Hotel Aqua Natura Bay

- 11h00 - Inauguração da sua Loja Oficial do 1º de Maio, na Sede do Clube

- 11h30 - PAN Madeira apresenta medidas no contexto laboral assentes no programa eleitoral para as eleições, na sede do partido



- 17h00 - Juventude de Gaula - Choupana, no Campo de Gaula

- 17h30 - A Galeria Lourdes e o Arquivo José Vilhena realiza inauguração da exposição 'Capas e Contra-capas de José Vilhena'

- 18h00 - Tributo aos 50 anos de carreira da fadista Eugénia Maria, 'a voz e a alma que ecoa o coração do fado', no Salão Paroquial do Imaculado Coração de Maria

- 18h00 - CDU promove iniciativa política, no centro da cidade do Caniço, no 'Canicense'

- 20h00 - Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove Fados no Engenho (Noite de Fados), no Engenho Porto da Cruz

- 20h00 - Palestra sobre a Madre Virgínia Brites da Paixão, (proferida pelo Dr. Duarte Mendonça), na Igreja de Santo António

- 21h00 - 4.º Aniversário da Ass. De Jazz da Madeira 'Melro Preto' realiza concerto de comemoração, no Auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal

CURIOSIDADES:

- Dia do Publicitário e Início do Fevereiro Roxo e do Fevereiro Laranja;

- Este é o trigésimo segundo dia do ano. Faltam 333 dias para o termo de 2025;

EFEMÉRIDES:

1808 - As forças de Napoleão, comandadas por Junot, retiram a coroa portuguesa à Casa de Bragança. O país passa para administração francesa. O Conselho de Regência é dissolvido.

1850 - A proposta de Lei da Liberdade de Imprensa, conhecida por "Lei da Rolha", é apresentada na Câmara dos Pares do Reino. Almeida Garrett, Alexandre Herculano e Lopes de Mendonça contestam o diploma.

1885 - Assinatura do Tratado de Simulambuco pelo representante do Governo português Guilherme Augusto de Brito Capello, então capitão tenente da Armada e comandante da corveta Rainha de Portugal, e pelos príncipes, chefes e oficiais do reino de N'Goyo. O Tratado coloca Cabinda sob protetorado português.

1890 - É tocada, pela primeira vez, num sarau em Lisboa, "A Portuguesa", de Alfredo Keil e Lopes de Mendonça.

1900 - O médico imunologista e patologista norte-americano de origem austríaca Karl Landsteiner identifica os grupos sanguíneos, facto que lhe atribuirá o Prémio Nobel da Medicina, em 1930.

1908 - Regicídio. D. Carlos e o príncipe herdeiro, Luís Filipe, são mortos a tiro no Terreiro do Paço, em Lisboa. D. Manuel II sobe ao trono.

1959 - A Suíça rejeita, em referendo, o direito de voto às mulheres.

1968 - Guerra do Vietname. O chefe da polícia de Saigão Nguyen Ngoc Loan executa um prisioneiro vietcong, em plena rua. O facto é captado pelo foto-repórter norte-americano Eddie Adams.

1975 - O Partido Socialista (PS) é inscrito no Supremo Tribunal de Justiça.

1978 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) condena a política de apartheid da África do Sul.

1989 - É aberto o testamento do pintor surrealista Salvador Dalí. A fortuna é deixada ao Estado espanhol.

1991 - O Presidente da África do Sul, Frederik de Klerk, proclama o fim das leis raciais no país.

2003 - Entra em vigor o Tratado de Nice, que vai permitir adaptar as instituições comunitárias e o processo de tomada de decisões ao próximo alargamento da União Europeia.

2007 - Novos confrontos entre a Fatah e o Hamas causam seis mortos na Faixa de Gaza, menos de três dias depois da entrada em vigor do cessar-fogo acordado pelos dois movimentos palestinianos.

2008 - Entra em vigor a Convenção do Conselho da Europa para a Luta contra o Tráfico de Seres Humanos, ratificada apenas por 15 dos 47 países que compõem o Conselho da Europa.

2015 - Cerca de 13.000 pessoas saem para a rua, no âmbito de uma campanha de desobediência civil em prol do sufrágio universal em Hong Kong, China.

2016 - O Governo do Reino Unido dá pela primeira vez "luz verde" aos cientistas para procederem a manipulações genéticas em embriões humanos, como parte de uma investigação para determinar a razão pela qual ocorrem abortos.

2019 - O Qatar sagra-se pela primeira vez campeão asiático de futebol, ao vencer o Japão, por 3-1, no Estádio Zayed Sports City, em Abu Dhabi.

2023 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, envia para o Tribunal Constitucional para fiscalização preventiva o decreto do parlamento que altera o regime jurídico das associações públicas profissionais.

