A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que os bancos fecharam metade dos balcões em 20 anos, na Região. Há cada vez menos dependências bancárias instaladas na Madeira e no Porto Santo, mais viradas, hoje, para o serviço ‘on-line’. Já as receitas cresceram 181% em apenas 7 anos.

Com uma foto de um veículo de entregas na metade superior da capa, destacamos que estafetas e restaurantes reclamam verbas em atraso. Há prestadores de serviços e espaços de restauração na Madeira que estão revoltados com a Glovo. Plataforma de entregas defende-se e nega incumprimento.

Na primeira página há espaço, também, para os desenvolvimentos no caso judicial que abalou a Região, no início do ano passado. Alegar perigo de fuga um ano depois “é descabido”. O Tribunal da Relação mandou apreender os passaportes de Pedro Calado e de Avelino Farinha. Advogado Sá e Cunha considera que decisão tem pouco impacto face ao que deliberou o juiz de instrução, em 2024.

Nesta edição, dizemos-lhe, ainda, que sete presidentes suspendem mandatos, mas voltam a 24 de Março. Todos regressam às Câmaras após as eleições, mesmo que sejam eleitos.

Por fim, destaque para os dois prémios que o DIÁRIO venceu no European Newspaper Award.

