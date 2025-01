JPP constitui “um risco à democracia tanto quanto é o PSD/M”

O Chega fez-se representar na sessão de encerramento do VI Congresso Nacional do JPP pelo deputado na República, Francisco Gomes. A reacção aos discursos dos responsáveis do JPP foi bastante crítica.

“Este Congresso é a confirmação que a JPP como partido não tem um projecto para a RAM e está neste momento reduzida a um único objectivo, que é conquistar o poder pelo poder. O JPP é um partido que se desvirtuou, que se desconfigurou e que hoje é semelhante em tudo ao PSD/M, inclusive na ambição desmedida pelo poder. E prova cabal disso é que o único sítio na Madeira, onde o JPP é poder, é um sítio que está exactamente mergulhado nos mesmos problemas do PSD. As jogadas de bastidores, as divisões internas, as movimentações pouco explicadas com empresas, com ligações directas e indirectas aos membros dos próprios partidos, por isso é confirmar que a JPP não é uma alternativa credível. Acresce que é também um partido completamente rendido a princípios marxistas e comunistas, que tenta esconder com uma capa falsa de humanismo, mas como diz o ditado e bem, são verdes por fora mas vermelhos por dentro. Por isso neste momento constituem um risco à democracia tanto quanto é o PSD/M”.