A notícia que faz a manchete na edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que o ‘Simplifica’ agrega mais de 200 mil. Actualmente, quando se assinalam seis anos de existência, estão disponíveis 87 serviços no portal de modernização administrativa regional, que regista uma média diária de 724 pedidos, constituindo-se como ferramenta relevante junto da diáspora.

Com uma foto com um edifício em ruínas, damos conta de que o Forte de Machico continua sem solução à vista. Um privado quer que o Governo Regional assuma parte do investimento na obra do imóvel classificado.

Ainda na capa, chamamos a sua atenção para o novo navio da ARDITI que vai ser construído por franceses. Um agrupamento de empresas vai ser responsável pela construção de uma embarcação científica de 23 metros, que vai custar 14 milhões.

Destaque ainda para o caso que visava o secretário do Turismo, que foi arquivado pelo Ministério Público por “inexistência de crime”. Eduardo Jesus está, assim, livre de processo.

“Instituições na Madeira estão em causa”. Quem o diz é Gonçalo Leite Velho, coordenador dos Estados Gerais do PS. Em entrevista ao DIÁRIO, afirma que é necessário “robustecer” a economia regional, através da vertente institucional e da diversificação.

Estas e outras notícias pode ler na edição desta quinta-feira, 31 de Janeiro, do seu DIÁRIO

