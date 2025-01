Exposição com selecção de capas e contracapas originais de José Vilhena

Será inaugurada no próximo sábado, dia 1 de Fevereiro, pelas 17h30, a exposição 'Capas e Contra-capas de José Vilhena', na Galeria Lourdes, localizada na Estrada João Gonçalves Zarco 496, em Câmara de Lobos.

A exposição conta com curadoria de Luís Vilhena e mostra uma selecção de originais que ilustraram as capas e contracapas dos livros publicados entre os anos 50 e 70.

"José Vilhena (1927-2015) foi um autor incontornável do humor em Portugal. A sua obra, na tradição de Gil Vicente, Bocage ou Bordalo Pinheiro, é uma crónica dos tempos. Umas vezes pela crítica de costumes, outras vezes no olhar sobre a política, outras sobre a Igreja e, quase sempre, sobre a Mulher", dá conta nota à imprensa, acrescentando que "é o autor com mais livros apreendidos no tempo da ditadura de Salazar. Dos quase 80 editados por si antes do 25 de abril, 29 foram censurados e apreendidos e, por causa disso, é preso três vezes pela PIDE e várias vezes chamado a responder aquando da saída dos livros"



Esta exposição apresenta trinta desenhos originais que serviram de ilustração às capas ou contracapas destes livros e ainda 26 desenhos que ilustram as capitulares do livro ‘A Branca de Neve e os Setecentos Anões’.