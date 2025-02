Sporting e Benfica com 'aflitos' na I Liga depois de apuramento na 'Champions'

Sporting e Benfica entram hoje em campo na 20.ª jornada da I Liga de futebol diante dos 'aflitos' Farense e Estrela da Amadora, respetivamente, poucos dias depois de se apurarem para o play-off da 'Champions'.

O campeão e líder Sporting é o primeiro a jogar, em casa com o Farense, 17.º e penúltimo, equipa que não vence há quatro jogos no campeonato, com empates diante de Vitória de Guimarães, Santa Clara e Moreirense, e derrota em casa com Rio Ave.

No jogo, com início às 18:00, os 'leões' continuam sem contar com alguns jogadores nucleares, casos de Pedro Gonçalves e Nuno Santos, e têm em dúvida Morita e Viktor Gyökeres, enquanto Debast e Quaresma estão recuperados.

A equipa regressa ao campeonato depois de empatar em casa com o Bolonha (1-1) e garantir um lugar no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, bem como o Benfica, que venceu fora a Juventus (2-0).

Na Liga, as 'águias', que estão em segundo com os mesmos 41 pontos do FC Porto e a seis do Sporting, procuram hoje regressar às vitórias depois de uma surpreendente derrota com o Casa Pia (3-1).

A equipa visita o Estrela da Amadora (20:30), que é 16.º e não vence há quatro jogos, com dois empates, com AVS e Famalicão, e duas derrotas, diante de Estoril Praia e Sporting de Braga.

Programa da 20.ª jornada:

- Sexta-feira, 31 jan:

Boavista - Famalicão, 0-2

- Sábado, 01 fev:

Nacional -- Arouca, 1-2

Santa Clara - Casa Pia, 2-1

Gil Vicente - Estoril Praia, 1-2

Vitória de Guimarães -- AVS, 2-0

- Domingo, 02 fev:

Sporting -- Farense, 18:00.

Estrela da Amadora -- Benfica, 20:30.

- Segunda-feira, 03 fev:

Moreirense - Sporting de Braga, 18:45.

Rio Ave - FC Porto, 20:45.