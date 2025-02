Rio Ave-São João de Ver é 'aperitivo' nos quartos de final da Taça de Portugal

Benfica e Sporting de Braga apenas servem o 'prato principal' dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol dentro de três semanas, mas o 'aperitivo' Rio Ave-São João de Ver pode ser apreciado já na quinta-feira.

A receção dos vila-condenses, que ocupam o 10.º lugar na I Liga, ao sétimo classificado na Série A da Liga 3, dá o pontapé de saída na ronda, com antecedência invulgar em relação aos outros três jogos, um dos quais garantirá a presença inédita de um clube da quarta divisão nas meias-finais.

Benfica e Sporting de Braga, segundo e quarto colocados na I Liga, apenas entram em ação em 25, 26 ou 27 de fevereiro, tal como Elvas e Tirsense, ambos do Campeonato de Portugal - um dos quais fará história - e Sporting e Gil Vicente, também num jogo entre primodivisionários.

De todas as equipas da divisão principal, o Rio Ave parece ser o que tem a vida mais facilitada, pois recebe o São João de Ver, equipa que alinha dois escalões abaixo e nunca tinha chegado tão longe na designada prova 'rainha' do futebol português.

Para a caminhada inédita da equipa de Santa Maria da Feira terá contribuído o facto de não ter defrontado adversários da I Liga, mas os vila-condenses também já podiam ter sido afastados por formações de escalões inferiores, pois só superaram o Atlético após prolongamento e o Alverca no desempate por grandes penalidades.

Se nenhum daqueles clubes conseguiu ainda vencer a Taça de Portugal, o Benfica é recordista de títulos, com 26, mas não conquista a prova desde 2017, o que permitiu a aproximação do FC Porto, que já ergueu o troféu 20 vezes, três das quais nas últimas épocas.

Os 'dragões' não poderão prosseguir a saga, uma vez que caíram muito cedo na edição de 2024/25, logo na quarta eliminatória (a segunda com equipas da I Liga), ao perderem por 2-1 no estádio do Moreirense, afastado nos oitavos de final pelo Gil Vicente.

O Benfica não guarda boas recordações da mais recente visita do Braga ao Estádio da Luz, no primeiro jogo em 2025, vencido pelos minhotos por 2-1, ainda que a equipa treinada por Bruno Lage se tenha desforrado logo a seguir, ao bater a formação 'arsenalista' por 3-0, nas meias-finais da Taça da Liga.

As 'águias' acabaram mesmo por conquistar o troféu, ao vencerem o Sporting na final, no desempate por grandes penalidades, e, caso ultrapassem de novo os bracarenses, terão caminho aberto para a final, uma vez que encontrarão nas meias-finais o vencedor do jogo entre Elvas e Tirsense.

Enquanto o Benfica se prepara para defrontar a terceira equipa do escalão principal, depois de Estrela da Amadora (7-0) e Farense (3-1), que se sucederam ao Pevidém (2-0), do Campeonato de Portugal, o Braga, vencedor da prova por três vezes, a última em 2021, ainda não se deparou com nenhum primodivisionário.

Tal como o rival lisboeta, o Sporting, líder destacado da I Liga, também já teve um sério dissabor perante o próximo adversário na Taça, 12.º colocado no escalão principal, e o empate 0-0 em Barcelos, há pouco mais de um mês, resultou mesmo na substituição de João Pereira por Rui Borges no comando técnico dos 'leões'.

Terceiro clube com mais títulos na competição, com 17, o Sporting passou por alguns sobressaltos na atual edição, na qual se estreou com um triunfo sofrido sobre o Portimonense, por 2-1, e só ultrapassou o Santa Clara após prolongamento, também por 2-1, na ronda anterior. Pelo meio, goleou por 6-0 o Amarante, na estreia do antigo treinador João Pereira.

O sorteio determinou que o quarto escalão nacional estará representado pela primeira vez nas meias-finais, restando saber se a honra caberá ao Elvas, líder da Série C e que causou sensação nos 'oitavos' ao eliminar o Vitória de Guimarães, ou ao Tirsense, situado em zona de despromoção na Série A.