Unidade de AVC do SESARAM recebe prémios no Congresso da SPAVC

No 19.º Congresso da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC), que teve lugar no Porto, entre os 29 e 31 de Janeiro, a Unidade de AVC (UAVC) do Serviço de Saúde da Madeira, liderada pelo médico João Patrício Freitas, marcou presença e foi distinguida

Roberto Dória, médico de medicina geral e familiar e diretor da Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados, recebeu, em nome da UAVC do Hospital Dr. Nélio Mendonça, prémios de conformidade dos requisitos da Via Verde do AVC e do seu tratamento.

Estes prémios, atribuídos pela Iniciativa Angels e pela European Stroke Organization (ESO), reflectem a excelência da UAVC, garantindo tratamentos rápidos e eficazes, essenciais no AVC.

O conceito 'Seja mais rápido que o AVC' reforça a importância da intervenção precoce, já que por cada minuto perdido, 1,9 milhões de neurónios são afectados.

A Unidade AVC do Hospital Dr. Nélio Mendonça está inscrita no RES-Q, uma plataforma mundial anónima de registo de AVC, alinhada com os critérios que garantem estes reconhecimentos.

De destacar ainda que neste congresso, Tiago Freitas, médico e embaixador da SPAVC na Região Autónoma da Madeira, moderou uma mesa de apresentação de trabalhos. Por sua vez, Hugo Dória, enquanto médico neurorradiologista, participou como formador num curso pré-congresso e foi orador numa mesa sobre o AVC na área da Neurorradiologia de Intervenção, abordando a trombectomia mecânica, um procedimento essencial na remoção de trombos intracranianos, uma das principais causas de AVC. Também Arlinda Oliveira, enfermeira gestora da UAVC, contribuiu para um capítulo do Guia de Enfermagem lançado neste congresso.