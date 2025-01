Unidade do Doente Frágil da Madeira premiada pela quinta vez

A Unidade do Doente Frágil (UDF) do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) foi novamente distinguida. Desta feita, a unidade coordenada pelo médico internista Miguel Homem Costa, conquistou o segundo prémio na categoria de "melhor poster", nas VII Jornadas de Infeciologia, V Jornadas de Medicina Interna e IV Madeira Lupus Clinic, realizadas de 23 a 25 de Janeiro, no Funchal.

Para Miguel Homem Costa a atribuição deste prémio é o "reconhecimento regional e nacional da qualidade do trabalho realizado por uma equipa vasta e multidisciplinar".

“Esta distinção vem também dar cada vez mais visibilidade à nossa Unidade e os resultados alcançados (até à data) demonstram que estas unidades devem ser replicadas em todo o país e, num futuro próximo, devem envolver os cuidados de saúde primários no rastreio e na abordagem da síndrome de fragilidade”, reforça o responsável por esta unidade pioneira na Região e no País, criada em Julho de 2021.

O poster premiado tem como tema “A criação de um plano hospitalar diferenciado através de uma unidade de fragilidade”, da autoria dos médicos especialistas do SESARAM, nomeadamente: João Loja, Diogo André Raposo, Rafael Nascimento, João Miguel Freitas, Miguel Homem Costa e Teresa Faria.

O trabalho científico conclui que “a UDF procura restituir a autonomia do indivíduo frágil e representa também uma oportunidade de reabilitação funcional”.

Refira-se que este é já o quinto prémio atribuído à UDF.

Outro trabalho que também mereceu distinção neste evento foi o poster apresentado pelo Grupo do Rastreio no âmbito do 'Projecto FOCUS', que conquistou o terceiro prémio na categoria de "melhor poster".

“Implementação de um Programa de Rastreio Sistemático do VIH na Região Autónoma da Madeira” foi o tema do trabalho, que teve autoria de: Nancy Faria, Ana Paula Reis, Luís Jasmins, Henrique Morna, Vítor Magno Pereira, Madalena Pestana, Bruno Freitas, Patrícia Prada, Luz Lobato, Herberto Jesus, Nuno Canhoto, José Manuel Ornelas, Júlio Nóbrega, Fábio Camacho, Pedro Ramos, Alba Carrodeguas e Jose Gonzalez.

Para Nancy Faria, médica especialista em infecciologia do SESARAM, EPERAM, a atribuição deste prémio é “um incentivo para continuar a investir em trabalhos científicos na área da infeciologia e para mostrar aquilo que está a ser feito".

Este rastreio, implementado pelo SESARAM, com o cofinanciamento da Gilead Sciences, permitiu o diagnóstico de 21 novos casos de infecção VIH e, por conseguinte, o tratamento precoce destes utentes.