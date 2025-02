SESARAM transporta diariamente 300 doentes

O presidente do Governo Regional aproveitou a cerimónia de entrega de duas ambulâncias para doentes não urgentes para fazer balanço dos investimentos na área da Saúde.

Desde logo para reafirmar que o sistema regional de saúde é "competitivo" fruto dos investimentos para não ser ultrapassado pelos privados.

"Sistema que está na vanguarda, sistema credível, sistema de confiança", sublinhou.

Sobre a evolução do sistema regional de Saúde, deu conta que o SESARAM assegura por dia, em média, perto de 300 doentes.

Depois fez relatório e contas a 2024, para recordar que em cirurgias foi alcançado o objectivo da recuperação com a realização de 18 mil cirurgias, "mais de 50 cirurgias por dia", destacou. "Portanto, isto é que é produzir, isto é que é ter capacidade de resposta, isto é que é servir a nossa população e ter um sistema de saúde que tem capacidade de resposta", acrescentou.

Albuquerque garante que tem sido política dos seus governos continuar a dotar o SESARAM e o IASaúde "das verbas necessárias para continuarmos a ter um apetrechamento necessário e sempre inovador na área dos medicamentos e dos tratamentos". E isto apesar de a evolução dos custos ser "assoberbante", face aos 71% de aumento dos medicamentos nos últimos sete anos.

Só em medicamentos no último ano foram gastos 115 milhões de euros, com destaque para a área oncológica, que regista o maior aumento de sempre, ao dar conta de um aumento de 170% nos últimos sete anos (mais de 30 milhões de euros gastos só no ano de 2024).

Miguel Albuquerque assegura que o SESARAM "está a acompanhar de uma forma humana e determinada aquilo que é a necessidade dos nossos doentes". Tanto assim que garante que a Madeira oferece "um conjunto de tratamentos que nenhum sistema de saúde público do país faz". Razão para assegurar que no Serviço Regional de Saúde "não nos poupamos a despesas no sentido de dotar este sistema da capacidade técnica e medicamentosa necessária".

A terminar a intervenção, o presidente do Governo Regional não deixou de garantir, sobretudo a quem gosta de inventar e fazer ficções, que os números apresentados "são irrefutáveis" e comprovam que o SESARAM é cada vez mais um serviço "mais competente e com profissionais mais motivados", concluiu.