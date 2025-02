É obrigatório ter experiência para concorrer aos bombeiros sapadores?

Na última terça-feira, realizou-se a cerimónia de assinatura dos 15 novos recrutas da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

Tal como foi anunciado, a partir do próximo dia 31 de Março estes recrutas vão integrar a Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, onde terão uma formação exigente e rigorosa, regressando depois à Madeira para prestar o devido socorro à população.

A notícia foi alvo de diversos elogios, mas houve quem criticasse esta medida, acusando alguns recrutas de não terem experiência.

Mas será que ter experiência é um dos requisitos para concorrer aos bombeiros sapadores?

Ora, apesar de alguns destes recrutas já terem desempenhado papel de voluntariado em outros quarteis de bombeiros da Região, a verdade é que não precisam ter experiência para concorrer a sapadores.

De acordo com o que foi publicado, podem concorrer jovens com idade compreendida entre os 18 e os 25 anos de idade, com ou sem experiência. Outro dos requisitos é ter habilitações literárias mínimas, nomeadamente o 12.º ano de escolaridade ou equivalente e ter uma altura igual ou superior a 1.60 metros. A relação peso/altura varia entre os indivíduos do sexo masculino e os do sexo feminino.

Esta foi uma medida que, segundo a Câmara Municipal de Santa Cruz, visa colmatar o envelhecimento da corporação, cuja média de idades é de 55 anos e com previsão de saída de 25 bombeiros para a reforma.

Para concorrer a bombeiro voluntário também não é necessária experiência, sendo que o principal requisito é “vontade de ajudar o próximo”. Têm também de ter escolaridade obrigatória e idade compreendida entre os 17 e os 45 anos.

Equipa helitransportada exige experiência

Apenas os bombeiros que concorrem para a equipa helitransportada têm de ser experientes.

Foto Serviço Regional de Protecção Civil

Entre os requisitos pedidos pelo Serviço Regional de Protecção Civil estão a “escolaridade mínima obrigatória concluída à data de apresentação da candidatura; Conclusão com aproveitamento da Unidade de Formação de Curta Duração n.º 9887 – Extinção de Incêndios Rurais – Iniciação, ou formação equivalente; Altura mínima de 1,60 metros e 1,65 metros, para candidatos do género feminino e do género masculino, respectivamente; Robustez física e psicológica adequada ao desempenho de serviço operacional no âmbito das equipas helitransportadas de 1.ª intervenção em operações de extinção de incêndios rurais; Pertencer ao quadro activo dos Corpos de Bombeiros voluntários, mistos ou profissionais da Região Autónoma da Madeira, por um período superior a três anos consecutivos; Disponibilidade para desempenhar serviço operacional, no mínimo quatro turnos mensais”.