Assinatura de Contrato dos Novos Bombeiros Sapadores Recrutas

O Salão Nobre do Município de Santa Cruz foi esta terça-feira, 4 de Fevereiro, palco da cerimónia de assinatura dos contratos dos 15 novos Bombeiros Sapadores Recrutas, um momento marcante que oficializa o início da sua jornada na Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

A partir do próximo dia 31 de Março, estes recrutas integrarão a Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, onde terão uma formação exigente e rigorosa, preparando-se para servir a nossa comunidade com profissionalismo, dedicação e coragem.

A Escola de Recrutas de 2025 tem como patrono o Comandante João Ildefonso Paulo Vieira, figura histórica que, em 1955, esteve à frente do então Corpo de Salvação Pública Municipal, deixando um legado de liderança e compromisso que continua a inspirar gerações.

O Município de Santa Cruz reafirma o seu compromisso com a segurança e a valorização dos Bombeiros Sapadores, investindo na sua formação e capacitação para garantir um serviço de emergência cada vez mais eficaz.

Filipe Sousa, presidente do Município deseja a todos os recrutas “muito sucesso nesta nova etapa”.