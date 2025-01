Sindicato dos Bombeiros Profissionais fala em "acordo histórico" para sapadores

O presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP) afirmou hoje que foi obtido o "maio acordo de sempre" com o Governo para os sapadores, com aumentos na ordem dos 60% em três anos.

"Era impossível não assinar um acordo desta dimensão, quando o Governo coloca estes valores em cima da mesa e quando há uma instabilidade política e social enorme no país" que pode levar a eleições "a qualquer momento" e a obrigar a reiniciar o processo negocial, afirmou à Lusa Sérgio Carvalho, no final de uma reunião com estruturas do sindicato.

Nas últimas semanas, os dirigentes sindicais têm estado nos quartéis para explicar as condições do acordo, porque "havia muita desinformação sobre as conquistas obtidas".

"É o maior acordo de sempre firmado na valorização da carreira dos bombeiros sapadores", considerou Sérgio Carvalho, dando o exemplo de quem está no início da carreira.

"Um bombeiro sapador em dezembro de 2024 auferia 1075,85 euros no início de carreira já com o subsídio de risco, penosidade, insalubridade e disponibilidade permanente integrados no base" e "em janeiro de 2028, que é quando fecha todo este ciclo de transição de suplementos, vai auferir de vencimento de 1462,29 euros, mais 300 euros de suplemento de função de bombeiro, que inclui risco, penosidade e insalubridade, com um valor total de 1762,29 euros", explicou Sérgio Carvalho.

Em comparação com o salário mínimo, no final do ano passado um bombeiro no início da carreira auferia mais 255 euros que o salário mínimo e em 2028 irá ganhar 742 euros em comparação ao que será o ordenado mínimo previsto.

"Isto são números factuais e os bombeiros têm que saber do que é que se está a falar", porque "havia muita desinformação nos quartéis de bombeiros, os bombeiros não estavam a par das contas e dos valores que estavam em cima da mesa", explicou.

Com este acordo, já em janeiro, um bombeiro em início de carreira, vai ganhar mais 318 euros mensais em relação a dezembro.

Em paralelo, a plataforma sindical que inclui o SNBP conseguiu obter do Governo a garantia que "todos os bombeiros com dez anos de carreira, em 2027 ou 2028, terão mais um deslocamento de escalão (mais 105 euros)", mantém as 35 horas semanais (com as horas extraordinárias a serem pagas pelas regras da função pública), promoções futuras passarão a ser de 200 euros (mais 130, em média, do que atualmente) e o suplemento de função será de 20% sobre o salário base.

No início da negociação, a referência foram os suplementos para as forças de segurança, que era um valor fixo, e "o Governo aceitou que fosse 20% sobre o vencimento de base" o que poderá, nalguns casos permitir valores maiores.

"No seu valor total, há valores obtidos que até superaram aquilo que os sindicatos de início avançaram em cima da mesa", afirmou o dirigente sindical, que criticou a desinformação que existe sobre o setor e sobre o peso negocial dos sindicatos.

"Uma mentira dita muitas vezes pode passar a ser uma verdade", mas "o maior sindicato de bombeiros no país é o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais", disse Sérgio Carvalho.

No caso dos sapadores, o dirigente sindical recorda que o SNBP representa mais de mil sapadores num universo de 2.400 quadros deste tipo nas autarquias.

O Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, criado mais recentemente, tem sido muito crítico do governo e recusou assinar o acordo proposto, alegando que está aquém das reivindicações do setor.